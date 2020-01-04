В Петербурге погода репетирует зиму. Ждите гололёд, метель и минус

Субботний снег, выпавший на севере Петербурга, не ограничился одним районом и добрался до центра. Судя по прогнозам, это только репетиция, и в ближайшие дни будет больше.

Как сообщает 4 января Северо-Западный гидрометцентр, в воскресенье петербуржцев будут ждать скользкие дороги и побелевшие от ночного снега газоны. Днём снега не предвидится, но то, что нападало за ночь, едва ли растает: температура будет колебаться от – 2 до 0 градусов.

В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до – 6 градусов. Днём петербуржцам обещают от -1 до +1, снег и слабую метель. На дорогах, как предупреждают, будет сложно.

Пока же петербуржцы наслаждаются, пожалуй, первым в этом году подобием снегопада. Припорошило север и центр, снег прошёл над Васильевским островом, но, как пишут в соцсетях, обошёл Сестрорецк.



