Самая прибыльная видеоигра заработала почти $2 млрд за год. Всего геймеры принесли разработчикам более $120 млрд

Исследовательская компания Nielsen опубликовала исследование о самых прибыльных для разработчиков играх на компьютерных и мобильных платформах. Согласно подсчетам ее «игрового» подразделения SuperData, за 2019 год симулятор выживания с открытым миром (скорее, похожий на обычный «шутер») Fortnite заработал 1,8 млрд долларов. Предыдущее достижение игры было на 25% выше, однако, несмотря на снижение доходов, издатель игры, американская компания Epic Games, смогла возглавить список.

В битве за кошельки игроманов Fortnite обошла таких конкурентов, как Dungeon Fighter Online и Honour of Kings (по 1,6 млрд долларов каждая) и League of Legends (1,5 млрд). Некую иронию можно усмотреть в том, что согласно посчетам аналитиков, 80% доходов издателей пришлось на так называемые «условно бесплатные» игры. Их установка действительно бесплатна, однако успешное прохождение требует серьезных расходов на покупку улучшений. В числе игр, которые заставляли пользователей покупать разнообразные товары и улучшения для прохождения названы также Candy Crush, Pokemon Go, Call of Duty: Modern Warfare.

Как отмечает SuperData, 2019 год принес разработчикам на 3% больше денег, чем предыдущий: 120,1 млрд долларов. Из них 64,4 млрд пришлось на игры на телефонах; 29,6 млрд — на стационарных компьютерах и 15,4 млрд — на игровых приставках. Наибольший прирост выручки показал сегмент игр с дополненной и виртуальной реальностью — сразу же плюс 26%, или 6,3 млрд долларов.