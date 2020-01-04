В центре Петербурга автомобилистов потеснило огненное шоу во славу Гитлера

В зажигательной атмосфере прошёл пятничный вечер в центре Петербурга. Переполох устроила толпа молодых людей с дымовыми шашками и нацистской идеологией.

Видеозапись беспокойного вечера 4 января прислал читатель «Фонтанки». Больше десяти человек накануне оккупировали начало проспекта Бакунина, вытеснили с дороги автомобилистов и устроили «акцию».

«Взрывали дымовые шашки, зажигали файеры, пугали прохожих и выкрикивали нацистские кричалки», – делятся встревоженные жители. По их словам, поклонники фюрера вскидывали руки в характерном жесте, нацистские выкрики разбавляли фанатскими песнями.

Смотреть в новом окне Читатель "Фонтанки"

Возмутители спокойствия, по всей видимости, выдохлись быстро. По данным "Фонтанки", информацию о хулиганах в полиции получили незадолго до полуночи, к приезду наряда они разбежались. Полицейские изучают камеры наблюдения, в том числе в ближайших барах.



