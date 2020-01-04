Путина беспокоит снижение доходов населения. Президент рассказал, о чем будет говорить в своем послании

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию особое внимание уделит повышению уровня доходов населения. Об этом он сообщил 4 января в интервью ТАСС.

Путин подчеркнул, что пока готовится к посланию, а окончательные решения не приняты. Президент заявил, что изучает «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».

«Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», – сказал Путин.

Напомним, послание президента Федеральному собранию намечено на 15 января. В прошлом году Путин выступал 20 февраля.



