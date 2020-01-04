«Все не так печально, двигаемся». Брусничное принимает на себя основной удар петербуржцев, рванувших в Финляндию

Самая тяжелая ситуация с пробками в пунктах пропуска на границе между Россией и Финляндией сложилась днем 4 января в Брусничном. Согласно данным сайта «Награнице.ру», там водители сообщают сразу о 360 машинах, скопившихся перед шлагбаумом.

Положение дел в Торфяновке и Светогорске чуть получше. Так, на первом пункте, популярном у тех, кто едет в Хельсинки, собралось к 12:30 около 50 машин, что соответствует примерно 1 часу ожидания. Те, кто едет в Иматру, докладывают о 110 машинах, хотя есть и более оптимистичные оценки в 50-60 машин. Такая разница может быть вызвана различной интерпретацией увиденного: машины с финскими номерами стоят, как правило, в отдельной очереди. В любом случае, в Светогорске задержка перед границей займет от одного до двух часов.

Кроме того, туристов задержит и сама процедура оформления на границе. Хотя пользователи докладывают, что российские пограничники и таможенники работают довольно оперативно. «Все не так печально, двигаемся», – сообщает пользователь Елена. Финские проверяющие зачастую вызывают более негативные отзывы, хотя в этот раз тщательные проверки машин — редкость. Туристам, которые решили взять с собой запрещенные к провозу в Финляндию мясо и фрукты, как правило, везет, и им не приходится показывать свои сумки таможенникам.

Вчера, 3 января пробки на границе также были весьма внушительными. Так, те, кто выехал из Петербурга с утра говорили, что на прохождение всей границы в Светогорске — от начала очереди с российской стороны до выезда с финского пункта пропуска — у них ушло около 4 часов. Те, кто чуть задержался и поехал в обед, достигнув границы к 17:00, провели на границе больше двух часов. Мудрее всего были ленивые путешественники, выехавшие из города в шесть вечера — им досталась практически пустая граница, на которую они потратили лишь полчаса.



