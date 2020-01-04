В ДТП с автобусом под Петербургом пострадали женщина и ребенок

После аварии с участием легковушки и автобуса в Волосовском районе Ленобласти были госпитализированы женщина и ребенок. Об этом сообщает 47news со ссылкой на отдел пропаганды регионального УГИБДД.

ДТП произошло около шести утра 4 января на 60-м километре дороги «Нарва» возле деревни Анташи: легковой автомобиль «Шевроле» столкнулся с автобусом ПАЗ. По предварительной информации, водитель легковушки выезжал со второстепенной дороги на «Нарву» и не уступил ПАЗу, который двигался по федеральной трассе. В ДТП пострадали две пассажирки «Шевроле»: 36-летняя женщина и 8-летняя девочка. Их госпитализировали в больницу Гатчины. По факту аварии проводится проверка.



