Погода порадовала Петербург снегом. Помог циклонический вихрь

Не по-зимнему тёплое начало года не оставило петербуржцев совсем без снега. Желающим насладиться намёком на снегопад 4 января стоит ехать на север.

Фотографиями долгожданных осадков с «Фонтанкой» поделились читатели из Выборгского района города. Снег, скорее, похож на дождь, но его достаточно, чтобы тропинки в парке «Сосновка» побелели. В центре Петербурга даже на такой снегопад рассчитывать пока не приходится.

Смотреть в новом окне Читатель "Фонтанки" Михаил





Сейчас в городе чуть выше двух градусов тепла. По прогнозам синоптиков, воздух может прогреться ещё ненамного, а порывы юго-западного ветра достигнут 11 м/с. Днём обещан мокрый снег, но местами. Как рассказал синоптик «Фобоса» Михаил Леус, Петербург обязан этим циклоническому вихрю, который на этот раз поставляет к берегам Невы менее тёплые воздушные массы.