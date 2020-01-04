«Андрюха, тренируй детей лучше!» Аршавин показал, как они с Быстровым играют в хоккей

Бывшие футболисты «Зенита» Андрей Аршавин и Владимир Быстров попробовали сменить амплуа и провели тренировку по хоккею. Видео опубликовал в своем инстаграме Аршавин.

Экс-игроки «Зенита» бросали шайбы по воротам в форме петербургского клуба СКА. «Тренировочный сбор-2020 начался», – подписал запись Аршавин.

Не все поклонники оценили выступление начинающего хоккеиста. «Андрей Сергеевич, я всегда вас уважаю и в футбол, конечно, вы играете великолепно, но хоккей это, видимо, не ваше», – написал один из пользователей (орфография и пунктуация автора. – Прим. ред.). «Андрюха, тренируй детей лучше», – дал совет другой.



