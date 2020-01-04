В больнице скончалась пострадавшая в ДТП под Киришами. Стали известны подробности аварии, в которой погиб ребенок

Пассажирка «Шкоды», вылетевшей накануне на встречную полосу в Киришском районе Ленобласти, скончалась в больнице. Об этом 4 января сообщает 47news.

По данным издания, за рулем автомобиля Volvo XC70, в который врезалась Skoda Octavia, находился 70-летний профессор, заведующий одной из кафедр Московского автомобильно-дорожного института. Вместе с ним ехали 66-летний пенсионер и его 30-летний родственник. Водителю помогли на месте, его пассажиров госпитализировали в удовлетворительном состоянии в киришскую районную больницу.

«Шкодой», по информации 47news, управлял 35-летний монтажник из Киришей. Вместе с ним в автомобиле находились 45-летняя продавщица гипермаркета, 38-летний электрогазосварщик и коллега по работе водителя вместе с девятилетним сыном — учеником шестого класса одной из киришских школ. Отец и сын погибли на месте, водителя госпитализировали. В киришскую больницу доставили и пассажирку, однако врачам не удалось ее спасти.



