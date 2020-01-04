Microsoft прекращает поддержку некогда самой популярной операционной системы в мире

Компания Microsoft прекратит техническую поддержку операционной системы Windows 7 с 14 января 2020 года. Об этом сообщается на сайте компании 4 января.

«Ваш компьютер не перестанет работать, но Майкрософт больше не будет предоставлять следующее: техническую поддержку по любым вопросам; обновления программного обеспечения; обновления и исправления системы безопасности», – говорится в заявлении.

Использование старого ПО повысит риск заражения вирусами и другими вредоносными программами, подчеркнули в Microsoft.

Напомним, Windows 7 вышла в октябре 2009 года, придя на смену Vista и Windows XP. До марта 2017 года эта операционная система была самой популярной в мире, занимая первое место по количеству пользователей. Сейчас она на втором месте по этому показателю после Windows 10 (доля на рынке — 11,7%).



