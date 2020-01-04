«Единственный человек на Земле, который может нас уничтожить». СМИ рассказали, как Трамп возмущался, что ему не дали поговорить с Путиным

В США вышли мемуары американского политического журналиста Петера Бергена, один из эпизодов описывает историю неудавшейся попытки Владимира Путина дозвониться до Дональда Трампа.

Как передает издание Business Insider, спустя пару недель после избрания Трамп от своего советника по национальной безопасности генерала Майкла Флинна случайно узнал, что представители Кремля безуспешно пытались организовать телефонный звонок между лидерами России и США.

В ответ на изумленный вопрос Трампа, почему же ему не доложили об этом, Флинн высказался в том духе, что новоизбранному президенту США вообще много кто звонит, и внести всех желающих в его расписание невозможно.

В изложении американского журналиста реакция Дональда Трампа была резкой. «Вы шутите? Владимир Путин пытался мне позвонить, а вы меня не соединили? Вы вообще о чем думали? Как это возможно, что Путин мне звонит, а вы не пропускаете звонок. Чем вы там вообще занимаетесь?» – возмущался президент США.





При этом он назвал Владимира Путина «единственным человеком на Земле, который может нас уничтожить».

В итоге часовые переговоры по телефону между президентами состоялись на следующий день после описанного в книге Петера Бергена инцидента. По сообщениям Белого дома, в нем обсуждался широкий круг международных вопросов – от запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» до конфликта в Сирии.