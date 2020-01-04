Восстание грузовиков. На Волхонском шоссе «Скания» убила своего водителя

Травму, несовместимую с жизнью, получил водитель грузовой «Скании» в Красносельском районе Петербурга. Его задавил собственный автомобиль.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, «Скания» с прицепом продемонстрировала свою версию восстания машин в начале девятого утра 4 января на Волхонском шоссе, 111. На парковке большегруз, за рулём которого никого не было, по неустановленным обстоятельствам пришёл в движение и сдал назад.

Водитель находился рядом, «Скания» прицепом вжала его в грузовой «Вольво». Прибывшие медики констатировали смерть.



