«А с оливье уже пора завязывать». Петербургская фигуристка Туктамышева подвела итоги года
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева коротко подвела итоги ушедшего года в своем Instagram.
«Итоги года: все огонь. В 2020 желаю вам того же, чтобы все у вас было огонь. Ставьте горячие цели, достигайте их. А с оливье уже пора завязывать», – написала 4 января спортсменка.
Запись чемпионка мира и Европы по фигурному катанию сопроводила галереей фото из 2019 года.
Судя по ленте, в инсте нашествие итогов года ? ? Итоги года: все огонь. ? В 2020 желаю вам того же, чтобы все у вас было огонь. Ставьте горячие цели, достигайте их. А с оливье уже пора завязывать ? ? С Новым годом? ? ____ ? Judging by the tape, insta invasion of the results of the year ? ? Results of the year: all the fire. ? In 2020, I wish you the same so that you all have fire. Set hot goals, achieve them. And it's time to tie Olivier ? ? Happy New Year?
Напомним, ранее «Фонтанка» показывала, как российские фигуристки отметили Новый год.
© Фонтанка.Ру