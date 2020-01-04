«А с оливье уже пора завязывать». Петербургская фигуристка Туктамышева подвела итоги года

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева коротко подвела итоги ушедшего года в своем Instagram.

«Итоги года: все огонь. В 2020 желаю вам того же, чтобы все у вас было огонь. Ставьте горячие цели, достигайте их. А с оливье уже пора завязывать», – написала 4 января спортсменка.

Запись чемпионка мира и Европы по фигурному катанию сопроводила галереей фото из 2019 года.

Напомним, ранее «Фонтанка» показывала, как российские фигуристки отметили Новый год.



