В Петербурге Mamma Mia предана огню. Камера показала, как пироман едва не стал жертвой

Столовым Mamma Mia в Калининском районе Петербурга отомстили огнём. Полиция ищет автора пожара, который после ночной прогулки едва ли сохранил брови и ресницы.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, 4 января с разницей в полчаса в Калининском районе сгорели две столовые Mamma Mia. Тушить первую на Комсомола, 13, приехали в три часа ночи. Едва работы были закончены, как в километре загорелось второе кафе сети.

На Комсомола огонь уничтожил всё помещение площадью 30 квадратных метров. Заведению на Академика Лебедева, 15/1, повезло чуть больше — там из 20 квадратов уцелели десять. Обе столовые были закрыты, обошлось без жертв. До последнего филиала на Кондратьевском поджигатель, похоже, не добежал.





Судя по камерам наблюдения, ему досталось ещё в начале прогулки. На записи видно, как преступник во дворе дома на Комсомола пытается поджечь тент над входом. В успешной детонации он, видимо, был не уверен, и подошёл ко входу слишком близко. Впрочем, возможные ожоги не помешали ему прогуляться до соседней столовой.

Как уточнили «Фонтанке» в петербургском главке, возбуждено дело по статье 167 УК – «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», пиромана ищут.