«Заработал честно на качели». «Ленинград» станет первой русской группой на «Коачелле»

Группировка «Ленинград» выступит на фестивале «Коачелла» в Калифорнии в апреле 2020 года. Об этом сообщается в официальном инстаграме мероприятия.

Кроме того, информацию подтвердил и сам Сергей Шнуров, опубликовавший по этому поводу стихотворение в своем Instagram.

Я в апреле буду на Коачелле.





Предыдущий год пахал как лось.

Заработал честно на качели,

Даже скидываться с кем-то не пришлось.

«Ленинград» будет выступать в один день с Ланой дель Рэй и Фрэнком Оушеном. Отметим, это один из крупнейших подобных фестивалей в мире — он проходит в течение двух выходных подряд (10-12 апреля и 17-19 апреля). Билеты на первый уик-энд уже полностью раскуплены. Ранее Шнуров подчеркивал, что «Ленинград» станет первой русской группой на «Коачелле».