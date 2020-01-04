Самолет из Тюмени в Петербург совершил экстренную посадку в Перми

Самолет из Тюмени опаздывает в Петербург на 8 часов. Воздушному судну около 7 утра 4 января пришлось совершить экстренную посадку в Перми.

Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании Red Wings, «причиной принятия решения командиром воздушного судна прервать полет... стало рассогласование приборов скорости полета». На борту находились 185 пассажиров, в том числе 18 детей, и 6 членов экипажа. Пострадавших нет, посадка в Перми прошла штатно. Авиакомпания отправила запасной борт, который должен вылететь в Петербург в 13:00. Согласно онлайн-табло Пулково, рейс прибудет в 15:20 (вместо запланированных изначально 7:20).



