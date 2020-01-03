Камерон Диаз в 47 лет родила первенца. Это девочка, и она очень милая

Голливудская актриса Камерон Диаз впервые стала матерью. Новостью о новогоднем чуде счастливые родители поделились в Instagram 3 января.

Диаз и её муж Бенджи Мэдден выложили одинаковые посты 3 января. У супругов родилась девочка, которую назвали Рэддикс. Пара предупредила поклонников, что других подробностей ждать не стоит. Фотографии новорождённой в ближайшее время в соцсетях также не появятся, но, по словам родителей, она «действительно очень милая».

Камерон Диаз в этом году отметит 48-летие. В своих ранних интервью она говорила, что не стремится к материнству. Однако после того, как в 2015 году она вышла замуж за гитариста группы Good Charlotte Бенджи Мэддена, западные СМИ не раз сообщали о беременности актрисы.



