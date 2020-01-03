На «Коле» Lada выехала на встречную и получила в лоб. В больницу уехали водитель и двое маленьких детей

Вторая авария на встречной полосе произошла в Ленинградской области за 3 января. В Кировском районе под микроавтобус подставился легковой автомобиль, в котором ехали женщина и двое детей.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, в начале шестого вечера на 78 км трассы «Кола» на встречной полосе оказался ВАЗ 2113, ехавший в сторону города. Избежать лобового столкновения с микроавтобусом «Фиат» не удалось.

В результате аварии на машине скорой уехала женщина, сидевшая за рулём ВАЗа, и двое детей трёх и шести лет. Все трое получили травмы лёгкой степени тяжести.

За несколько часов до этого аналогичное ДТП произошло на выезде из Киришей. В «Шкоде», разбившейся о встречный «Вольво» погибли мужчина и мальчик.



