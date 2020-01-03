На Ближнем Востоке становится всё горячее. США готовят к отправке ещё три тысячи военных

Соединенные Штаты направят на Ближний Восток дополнительный контингент после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Пентагон одобрил отправку 3000 американских военнослужащих, сообщает 3 января Reuters.

Решению об отправке предшествовал разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео. Как сообщает пресс-служба МИД РФ, Лавров заявил, что «акции по устранению официальных лиц суверенного государства нарушают международное право, и Москва призывает Вашингтон отказаться от силовых методов решения международных проблем».

«Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома, грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения», – заявили в МИД РФ.

«Российский министр указал, что данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности», – подчеркнули в российском дипведомстве.





Высокопоставленный иранский командир глава Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января после того, как США нанесли авиаудар по колонне машин в районе международного аэропорта Багдада. Пентагон заявил, что президент США Дональд Трамп приказал «убить Сулеймани» в «оборонительных целях» после недавних беспорядков у посольства в Багдаде.

В ответ на атаку Вашингтона Тегеран пообещал «суровую месть» за убийство Сулеймани.

Кого США убили в Ираке и почему это снова будоражит мир читайте в материале «Фонтанки».