За кладбище живых ёлок на Бокситогорской накажут штрафом. В Смольном в возмущении

Чиновники взялись за елочные свалки, на которые жалуются на северо-востоке Петербурга. В Смольном ограничиваться одним районом не собираются и готовятся к рейдам.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Красногвардейского района, к вечеру 3 января от новогодних деревьев освободили угол Бокситогорской и Большой Пороховской. Выяснилось, что ёлки сгрузили там для дальнейшей утилизации, но подобный подход чиновники признали «неправильным».

«Сегодня были составлены протоколы, и устроивших этот склад елок привлекут к ответственности», – уточняют в пресс-службе. Санкции статьи 28 Закона Санкт-Петербурга за сброс мусора вне специально отведённых для этого мест предполагают административный штраф. Для граждан – от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч, для юрлиц – до миллиона рублей.

Ёлочное «кладбище» на Волго-Донском проспекте пока ждёт уборки. Хвойный товар, как полагают в администрации, туда подкинули из других районов. Вывозить и чистить территорию собираются в субботу.





На 4 января рейд наметили и в Смольном, где также возмутились брошенными деревьями. Как сообщил «Фонтанке» глава комитета по контролю за имуществом Андрей Коротков, искать подобные свалки намерены во всех районах города.

«Перед новогодними праздниками демонтировали нелегальные базары как раз, чтобы избежать таких последствий», – отметили в комитете и рассказали о перспективах.

Тем, кто всё же торговал без разрешения Смольного, обещаны новые протоколы. Легальным предпринимателям оставленный бардак может стоить места – на следующий год договор с ними могут и не перезаключить.