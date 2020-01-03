Отработали кувырок. На проспекте Славы рядом с «Южным полюсом» легковушку разбило об ограждение

Разделительное ограждение не выстояло под напором легкового автомобиля во Фрунзенском районе Петербурга 3 января. Машина прилетела на забор сверху, очевидцы говорят о пострадавших.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», авария произошла на проспекте Славы около восьми часов вечера. Автомобиль перевернулся и рухнул на разделительный газон неподалёку от ТРЦ «Южный полюс». Очевидцы в покорёженной машине признали «Киа Рио» и уточнили – снова арендованная.

«Живы: один на скорой уехал, два других с гематомами, ещё у одного травма живота средней тяжести», – уточнили наблюдавшие последствия ДТП.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области сообщили, что информация об аварии ещё не поступала.



