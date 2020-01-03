Зеленский опубликовал декларацию о доходах. Президент Украины заработал больше, чем Путин год назад

Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году задекларировал более 210 тысяч долларов (более 13 миллионов рублей) дохода от студии «Квартал 95». Декларация опубликована на сайте Национального агентства по противодействию коррупции 3 января.

Согласно документу, Зеленский в конце декабря 2019 года получил роялти в размере 4,8 миллиона гривен (205,9 тысячи долларов) от студии «Квартал 95», а также 104 тысячи гривен (4,3 тысячи долларов) компенсации за пользование торговой маркой.

Владимир Зеленский является основателем «Квартала 95». Ранее он заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост президента.

Декларация президента России Владимира Путина публикуется в апреле, поэтому актуальных данных за прошлый год пока нет. Однако в 2018 году российский лидер задекларировал 8,648 миллиона рублей против 18,7 миллиона рублей в 2017 году.



