Усманов пообещал Financial Times рассказать о своей жизни «минимум за две бутылки водки». Интервью вышло «почти самым коротким»

Российский бизнесмен Алишер Усманов дал интервью деловому изданию FT, в котором рассказал, почему его нельзя считать олигархом.

«Сегодня был трудный день <...> Если хотите узнать о моей жизни все, нам понадобятся минимум две бутылки водки», – так 3 января Усманов начал интервью с главой московского бюро FT Генри Фоем.

По словам журналиста, он не собирался отказываться от общения с бизнесменом, несмотря на то, что в итоге интервью стало «почти самым коротким в истории FT». Для этого он специально вылетел на озеро Тегернзе, где в ресторане договорился пообщаться с россиянином. Общение началось под колбаски и местный лагер.

Фой рассказывает, что Усманова принято называть олигархом, так как тот якобы разбогател «в эпоху капиталистического грабительского капитализма в 1990-х годах». Сам бизнесмен с этим определением не согласен. «Ни в какой ситуации меня нельзя назвать олигархом. Все активы, которые я и партнеры покупали в России, куплены на вторичном рынке, а не во время так называемой приватизации. Никто мне никогда ничего не дарил», – заявил Усманов.





Потом официанты принесли водку в шотах, и интервью продолжилось. «В попытке сменить тему поднимается полная стопка водки и тосты за «спорт, друзей и женскую красоту». Я пью залпом и спрашиваю его прямо: ты близок к Путину?» – продолжает Фой.

«Смотри, я признаю лидера страны, гражданином которой я являюсь. Я уважаю его. Я думаю, что он является лидером номер один в мире сегодня. <...> Но я никогда не имел отношения к так называемым «особым заданиям». Ему это не нужно. Ему не нужны олигархи, только крепкое государство», – отвечает Усманов.

Российский бизнесмен указал, что Запад не понимает Россию, считая, например, что у российской бизнес-элиты есть какие-то задания от президента. Он указывает, что не заслужил санкций, хотя они его и не пугают. «Россия – большая страна и в некотором смысле сверхдержава. И она будет бороться за свое место в мире. Чем раньше ее партнеры поймут и признают это, тем легче им будет. И я уверен, что миллионы думают, как я», – продолжает глава USM.

Усманов в ходе короткого интервью также образно прокомментировал свою попытку взять под контроль английский футбольный клуб «Арсенал», после чего вынужден был продать 30-процентную долю. «Каково средство от любви? Новая любовь», – заверил бизнесмен, намекая на инвестиции в другую команду.

В попытке дополнить короткий текст журналист выложил также чек из ресторана. За время интервью было выпито пива на 12 евро и водки на 62. Всего обед обошелся в 288 евро.