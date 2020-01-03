Хозяйку «Фольксвагена» в Весёлом Посёлке спасла чужая внимательность. Автомобиль стал факелом, но уже без неё

В Невском районе Петербурга бдительный водитель не пропустил топливный след за автомобилем и предсказал начало пожара. Спасти автомобиль не вышло, зато хозяйку – да.

Как сообщили в городском МЧС, автомобильный пожар тушили на улице Белышева, 5/6, незадолго до половины шестого вечера 3 января. Два расчёта справились с огнём меньше чем за полчаса, моторный отсек «Фольксвагена Пассата» выгорел. Без пострадавших обошлось.

Благодарить за это владелице обгоревшего «Фольксвагена», судя по всему, нужно внимательного Романа.

«На Нерчинской улице, женщина ехала передо мной, и у её Passat B3 произошла разгерметизация топливной системы. Я остановил её, и машина у неё загорелась», – поделился он в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». «Фонтанке» Роман уточнил, что на неладное указал не только тянущийся за «Фольксвагеном» след, но и сильный запах бензина в его машине.



