Метеорный поток Квадрантиды устроит над Россией космический салют. Смотреть лучше после полуночи

Новогодний метеорный поток Квадрантиды раскрасит небо в ночь на 4 января. Его сила составит до 120 метеоров в час, или одно-два небесных тела в минуту, которые будут вылетать из созвездия Волопас.

В Петербурге желающим полюбоваться на космический салют может помешать облачная погода, но отважившимся астрономы советуют наблюдать звездопад советуют после полуночи, а смотреть следует в сторону северо-восточного горизонта неба.

Впервые поток был описан итальянцем Антонио Брукаласси, который 2 января 1825 года написал о том, что «атмосфера была пересечена множеством светящихся тел, известных под названием падающих звезд». Позднее астрономы убедились, что поток является ежегодным. Название он получил по месту нахождения своего радианта (мнимого места на небосводе, откуда летят метеоры) – в созвездии Настенного Квадранта (Quadrans Muralis) между созвездиями Большой и Малой Медведиц. В 1922 году Международный астрономический союз принял современный список из 88 созвездий, но Квадрант не вошел в этот список. Звезды, приписываемые этому созвездию, включены в созвездия Волопаса, Дракона и Геркулеса.



