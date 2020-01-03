Тариф «Новогодний». Житель Петербурга сломал таксисту челюсть в двух местах и выбил три зуба

Житель Петербурга приехал в родную Белоруссию на праздники и подрался с таксистом из-за «новогоднего» тарифа. Завышенная цена на поездку вывела мужчину из себя и вместо чаевых он пустил в ход кулаки, отправив таксиста на три месяца на больничную койку.

Подробности истории 3 января сообщает местный портал Newgrodno.by. По данным издания, таксомоторные компании Гродно перед Новым годом договорились поднять цены на поездки вдвое. У ночного клуба «Колизей» в праздничную ночь в машину водителя Дениса сел гражданин Белоруссии, приехавший на праздник из Петербурга. Водитель сообщил ему о повышенном тарифе, пассажир отреагировал бурно. Вслед за перепалкой началась потасовка, в которой мужчина сломал таксисту челюсть в двух местах и выбил три зуба. Пассажир попытался сбежать, но его задержали другие водители и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Портал добавляет, что таксиста прооперировали, лечение займет три месяца. Подробности о личности нервного пассажира и возможном уголовном деле не приводятся.



