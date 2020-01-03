Белоруссия на время останавливает экспорт нефтепродуктов. Свои АЗС бензином обеспечат

Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных нефтепродуктов на фоне прекращения поставок российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы. Об этом 3 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Белнефтехима».

«Да, мы подтверждаем, что вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой [поставки] нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы», — отметили в концерне.

В Белоруссии не ожидается дефицита топлива из-за прекращения поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Об этом заявил «Интерфаксу» заместитель гендиректора «Белоруснефти» по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции Сергей Каморников.

По его словам, все заправочные станции сети ПО «Белоруснефть» работают в штатном режиме. Он пояснил, что у компании имеются достаточные запасы всех видов топлива, которые должны обеспечить заправки в течение десяти дней.

Ранее сообщалось, что с 1 января Россия якобы приостановила поставки нефти в Белоруссию. Загрузка мощностей НПЗ была снижена до минимального значения, отмечали в концерне «Белнефтехим». Российская компания «Транснефть» в ответ заверила, что транзит нефти через соседнюю страну продолжается. При этом в компании отметили, что «с 1 января нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ».



