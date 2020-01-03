Тегеран-2020. Кого США убили в Ираке и почему это снова будоражит мир

4 Реакция России

К вечеру 3 января президенту Путину позвонил глава Франции Эммануэль Макрон. «С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения «Кодс» Корпуса стражей исламской революции Ирана К. Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Констатировано, что эта акция может серьёзно обострить ситуацию в регионе», – говорится на сайте Кремля.

Ранее свою позицию распространила пресс-служба МИД: «С тревогой восприняли информацию о гибели командующего силами специального назначения «Кодс» Корпуса стражей исламской революции Ирана К. Сулеймани в ходе удара вооруженных сил США по аэропорту Багдада. Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив, ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе».

В начале конфликта в Сирии интересы Ирана в арабской республике представлял именно Сулеймани. «Он стал еще более влиятельным в Сирии. Его визит в Москву летом 2015 года стал первым шагом в планировании российской военной интервенции, которая изменила сирийскую войну и создала новый ирано-российский альянс в поддержку Асада», – сообщает Reuters.

«Касем Сулеймани являлся грамотным военным руководителем, обладал заслуженным авторитетом и значительным влиянием во всем Ближневосточном регионе. Под его прямым руководством, задолго до образования ведомой США так называемой международной коалиции, было организовано вооруженное сопротивление международным террористическим группировкам ИГИЛ (запрещена на территории РФ. – Прим. ред.) и «Аль-Каида» (также запрещена в России. – Прим. ред.) в Сирии и Ираке. Его личные заслуги в борьбе с ИГИЛ на территории Сирии неоспоримы», – цитирует заявление Минобороны РФ телеканал «Звезда».