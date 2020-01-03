Тегеран-2020. Кого США убили в Ираке и почему это снова будоражит мир
Генерал Касем Сулеймани погиб в результате американского ракетно-бомбового удара по иракской столице Багдад. Высокопоставленный военный руководил зарубежными операциями Ирана и считался ключевой фигурой влияния Тегерана в мире: помогал американцам в Афганистане и стоял за российско-иранским «щитом» для Башара Асада. Убийство Сулеймани может еще больше подорвать стабильность в регионе.
1 Что случилось?
В ночь на 3 января американские военные нанесли авиаудары по колонне автомобилей в Багдаде, в одном из которых находился командир элитного подразделения «Аль-Кудс» генерал-майор Касем Сулеймани. Ответственность за операцию взял на себя Пентагон, заверил, что на такой шаг американцы пошли для защиты своих граждан и дипмиссии. Ранее посольство США в Багдаде подверглось нападению после обстрела американцами шиитской организации «Хезболла». В своем новогоднем обращении в twitter Дональд Трамп пообещал, что Иран заплатит «дорогую цену».
2 Кто такой Сулеймани?
Касем Сулеймани был одной из самых влиятельных фигур в регионе, о чем можно судить даже по передовицам в соседних странах. Так, в Турции после смерти его назвали «мечом Ирана», который получал приказы напрямую от иранского лидера Хаменеи. С конца 90-х он руководил силами «Аль-Кудс», которые считаются специальным подразделением в составе элитного иранского Корпуса стражей исламской революции. Именно «Аль-Кудс» специализируется на операциях в других странах. О влиянии этого человека говорит и то, что он входил в близкий круг аятоллы Хаменеи и даже рассматривался как один из претендентов на руководство страной.
3 Отношения с США: от союзника до санкционных списков
В 2001 году американцы вошли в Афганистан в ответ на атаки 11 сентября 2001 года. Неожиданного союзника они нашли как раз в лице главы «Аль-Кудс», который помогал Вашингтону при выявлении целей противников. Союзничество было выгодно шиитскому Ирану, который также боролся против запрещенного в РФ сунитского «Талибана». «Он выступал за сотрудничество с вооруженными силами США против талибов, суннитской фундаменталистской группировки, которая представляла постоянную угрозу для Ирана», – так эти события описывает Times. В США признавали способности своего нового друга. «Он сражался всю свою жизнь. Его солдаты любят его. Он тихий, харизматичный, стратегический гений и тактический оператор», – так в комментарии CNN Сулеймани описывал генерал-лейтенант Марк Хертлинг.
Однако дружба продлилась недолго, так как Джордж Буш включил Тегеран в свою «ось зла», а бывший союзник попал в санкционный список за поддержку ливанской «Хезболлы» и других региональных сил. В 2007 году американцы добились попадания Сулеймани в санкционный список ООН, который закрыл ему выезд из страны. Согласно сообщениям СМИ, в 2017 году союзник США на Ближнем Востоке – Саудовская Аравия изучала возможность устранения иранца.
4 Реакция России
К вечеру 3 января президенту Путину позвонил глава Франции Эммануэль Макрон. «С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения «Кодс» Корпуса стражей исламской революции Ирана К. Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Констатировано, что эта акция может серьёзно обострить ситуацию в регионе», – говорится на сайте Кремля.
Ранее свою позицию распространила пресс-служба МИД: «С тревогой восприняли информацию о гибели командующего силами специального назначения «Кодс» Корпуса стражей исламской революции Ирана К. Сулеймани в ходе удара вооруженных сил США по аэропорту Багдада. Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив, ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе».
В начале конфликта в Сирии интересы Ирана в арабской республике представлял именно Сулеймани. «Он стал еще более влиятельным в Сирии. Его визит в Москву летом 2015 года стал первым шагом в планировании российской военной интервенции, которая изменила сирийскую войну и создала новый ирано-российский альянс в поддержку Асада», – сообщает Reuters.
«Касем Сулеймани являлся грамотным военным руководителем, обладал заслуженным авторитетом и значительным влиянием во всем Ближневосточном регионе. Под его прямым руководством, задолго до образования ведомой США так называемой международной коалиции, было организовано вооруженное сопротивление международным террористическим группировкам ИГИЛ (запрещена на территории РФ. – Прим. ред.) и «Аль-Каида» (также запрещена в России. – Прим. ред.) в Сирии и Ираке. Его личные заслуги в борьбе с ИГИЛ на территории Сирии неоспоримы», – цитирует заявление Минобороны РФ телеканал «Звезда».
5 Реакция Ирана
Иран пригрозил США ответными мерами за убийство своего генерала. «С его [Сулеймани] уходом, если будет на то воля бога, его работа и его путь не будут остановлены, но суровая месть ждет преступников, которые окровавили свои грязные руки кровью его и других мучеников», – говорится в речи аятолла Али Хаменеи. Иранский лидер также назвал ушедшего из жизни «живым мучеником революции». В исламской республике был объявлен траур, а на улицах многочисленные демонстрации в память о Сулеймани.
6 Что будут делать США?
Американское посольство в Ираке призвало своих граждан покинуть регион из-за растущей напряженности. Президент Дональд Трамп выждал паузу и через какое-то время прокомментировал произошедшее в Ираке, заявив, что иранец был причастен к убийствам и равнениям «тысяч американцев», а также к жертвам у себя на родине. «Иран никогда не побеждал в войне», – добавил президент. Официальное заявление сделал и Пентагон, заверив, что военные предприняли «решительные действия для защиты личного состава США за рубежом». О дальнейших шагах не говорится.
Политические противники Трампа требуют объяснений. «Президент Трамп только что бросил динамитную шашку, и он должен объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и персонала посольства, наших людей и наших интересов, как дома, так и за рубежом, и наших партнеров по всему региону и за его пределами», - говорится в заявлении Джо Байдена, одного из возможных кандидатов на пост президента.