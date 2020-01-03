Ребёнок погиб на выезде из Киришей. «Шкода», в которой он ехал, вылетела на встречную

Четыре человека пострадали в аварии в Киришском районе Ленинградской области днём 3 января. Взрослый и ребёнок не выжили.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, ДТП произошло незадолго до трёх часов дня на 42 километре трассы Зуево – Новая Ладога. По предварительным данным, 35-летний водитель Skoda Octavia, двигаясь со стороны Киришей, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Volvo XC70.

В кроссовере травмы различной степени тяжести получили двое пассажиров 66 и 30 лет, сидевший за рулём мужчина 60 лет не пострадал. В Skoda из трёх пассажиров выжила только женщина. Вместе с водителем она госпитализирована. Мужчине на вид не старше 35 лет и мальчику лет 10-11 медики помочь не смогли.

По факту аварии проводится проверка.



