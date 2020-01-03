Минобороны РФ заявило о «резкой эскалации военно-политической обстановки» после убийства генерала Сулеймани

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США ведет к «серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности». Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России, которое 3 января приводит ТАСС.

«Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе», — отмечается в сообщении ведомства.

В Минобороны также отметили, что Сулеймани был «грамотным военным руководителем», обладал заслуженным авторитетом и значительным влиянием на Ближнем Востоке. Иранскому генералу также задолго до начала операции США удалось организовать вооруженное сопротивление террористам в Сирии и Ираке, напомнили в ведомстве.

Высокопоставленный иранский командир глава Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января после того, как США нанесли авиаудар по колонне машин в районе международного аэропорта Багдада. Пентагон заявил, что президент США Дональд Трамп приказал «убить Сулеймани» в «оборонительных целях» после недавних беспорядков у посольства в Багдаде.





В ответ на атаку Вашингтона Тегеран пообещал «суровую месть» за убийство Сулеймани, глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал действия США «актом международного терроризма».

Цены на нефть выросли на новостях о гибели Касема Сулеймани. Нефть марки Brent выросла на 3% и стоит 68,25 долл. за баррель.