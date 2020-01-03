Президент Польши не поедет на форум памяти холокоста из-за Путина

Президент Польши Анджей Дуда отказался ехать на Всемирный форум памяти холокоста, который пройдет в Израиле 22-23 января. Причиной стал визит на форум президента России Владимира Путина, утверждает 3 января польское издание Gazeta Wyborcza.

По данным газеты, Путин должен стать «главным гостем форума», что и вынудило президента Польши отказаться от визита. Издание также выяснило, что организатором форума является глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац, который в прошлом году заявил, что «поляки впитали антисемитизм с молоком матери».

В конце декабря прошлого года посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что его вызвали в польский МИД. Причиной послужили резкие высказывания президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском, которого российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей». Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши.



