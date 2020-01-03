В Петербурге откроется первое в России генеральное консульство Австрии

Генеральное консульство Австрии откроется в Петербурге в 2020 году. Распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабинета министров 3 января.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, об открытии в городе Санкт-Петербурге Генерального консульства Австрийской Республики», – говорится в документе.

Консульство станет первым в России. В справке к распоряжению говорится, что консульский округ будет включать в себя Петербург, а также Карелию, Ленинградскую, Мурманскую, Псковскую и Новгородскую области.

Ранее экс-глава МИД Австрии ответила тем, кто осудил ее за танец с Путиным на ее свадьбе, что «в жизни есть и другие вещи». Кнайсль неоднократно выступала за сближение Европы и России, которое включает создание новой архитектуры безопасности при участии РФ.



