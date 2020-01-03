Новогодняя поездка на квадроцикле по болотам Ленобласти закончилась для петербуржцев смертью

В Кировском районе Ленобласти рядом с квадроциклом были обнаружены тела мужчины и женщины. Предположительно, к трагедии привели переохлаждение и алкоголь.

«Около часа дня 2 января в болоте рядом с садоводством "Невский завод" жилмассива Горы у посёлка Дачное сотрудники полиции и спасатели нашли тела 60-летнего мужчины и 37-летней женщины. Выяснилось, что это отец и дочь. <...> Накануне, около четырех часов дня 1 января, они отдыхали на даче неподалёку и отправились кататься на квадроцикле», – сообщает 3 января издание 47news.

По предварительной информации, в поездку жители Петербурга отправились после употребления алкоголя, а около 9 вечера позвонили, чтобы рассказать, что они застряли. Вероятной причиной смерти считается переохлаждение, несмотря на ночную температуру в -1 градус Цельсия. Рядом с погибшими нашли пустую бутылку из-под водки. От переизбытка алкоголя отец и дочь могли уснуть. Причину случившего теперь выясняет Следственный комитет.



