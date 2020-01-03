В Петро-Славянке рядом с газовыми баллонами горит краска. Есть угроза взрыва

Пожар с повышенным номером сложности тушат спасатели в Колпинском районе Петербурга днём 3 января. В кирпичном здании горят лакокрасочные материалы.

Как сообщает региональное управление МЧС, пожарные работают на дороге на Петро-Славянку, дом 3. В одноэтажном кирпичном здании размером 10 на 30 метров горят емкости с краской, в том же помещении стоят баллоны с газом, есть угроза взрыва. Пожару присвоили повышенный номер сложности 1-бис.

В 15:12 он был локализован. На месте работают 32 спасателя.



