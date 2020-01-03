Только Шнуров и едет на... Петербург оказался в хвосте рейтинга самых матерящихся городов

Во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске греются крепким словцом. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ. Они провели опрос среди жителей городов с населением более 250 тысяч человек на предмет использования нецензурной лексики.

«Респондентам задавался вопрос: «Среди ваших друзей и знакомых там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?», – сообщает 3 января «Коммерсант».

Самыми матерящимися городами России по итогам опроса названы Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск и Сургут. А вот меньше всего обсценную лексику можно услышать в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде и Санкт-Петербурге.

Исследователи уверяют, что около 18% жителей российских городов слышат мат «часто» и «довольно часто». А вот часто его использование зависит от бизнес-активности в этих населенных пунктах: чем она выше, тем мат используется чаще. И одновременно с этим, в таких городах ниже уровень жизни населения, хуже дороги, ниже внимание людей к собственному здоровью.

«Здесь намного больше людей, чем в среднем по стране, готово открывать собственные предприятия и торговые точки,— объяснил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.— Кроме того, в силу эффекта низкой базы в этих городах быстрее растут зарплаты занятых на производстве. А более низкий уровень оплаты труда делает эти территории более привлекательными для размещения нового бизнеса. С учетом этих обстоятельств территории с более распространенной ненормативной лексикой имеют значительный потенциал экономического роста, превышающий среднероссийские показатели».



