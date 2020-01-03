После пожара на Боровой от горящего человека осталась бутылка водки и банковская карта. Она на имя охранника из Тихвина

Погибшим 2 января после пожара и падения с высоты может быть 24-летний уроженец Тихвина, который работал в Петербурге охранником. От горящего мужчины в заброшенном доме остался запах бензина, водка, сигареты и банковская карта.

По данным «Фонтанки», погибший упал не с крыши, как сообщалось ранее, а из слухового окна чердачного помещения дома 34/24 по Боровой улице. При себе у него не было никаких документов, обгорела верхняя часть туловища, штаны и ботинки практически целые.

Там, откуда он упал, оперативники нашли бутылку из-под водки, пачку сигарет и подплавленную банковскую карту на имя 24-летнего уроженца Тихвина. Пожарные почувствовали запах бензина, но, по предварительной информации, никаких ёмкостей с ним пока не нашли. Здание заброшено, крыша проваливается.

Человека с такими же ФИО можно найти на сайтах для соискателей. Про себя он пишет, что имеет трёхлетний опыт работы в охране и оружие, в прошлом занимался единоборствами. В Петербург из Тихвина переехал в мае 2018 года, устроился в компанию «Охранные системы Гольфстрим». «Фонтанка» запросила у фирмы информацию о трудоустройстве у них сотрудника с соответствующими ФИО, но оперативного ответа не получила.





С бывшим работодателем владельца банковской карты связались корреспонденты 47News. Он рассказал, что последний раз с охранником разговаривал месяц назад, тот собирался к отцу в Казахстан. По адресу прописки молодого человека в Тихвине никто не открыл.

Неизвестный загорелся и упал на прохожую накануне около пяти часов вечера. Женщина ненадолго потеряла кота, которого держала в руках, потом нашла животное и поехала в больницу. Там выяснилось, что для неё всё закончилось гематомой на ноге. Горевший погиб на месте.