В Петербурге пройдёт первая в этом году акция «РазДельный сбор»

В Петербурге 4 января пройдёт первая в новом году акция «РазДельный сбор». В 14 районах города в этот день волонтёры будут собирать отходы, большая часть которых отправится на переработку.

Организаторы обращают внимание, что акция по некоторым адресам не состоится в связи с новогодними праздниками.

Во всех пунктах, которые будут открыты в субботу, принимаются: полиэтиленовые пакеты и плёнка; упаковка тетрапак; пенопласт; CD-диски. Часть адресов принимает на переработку: алюминиевые и жестяные банки, пластиковые изделия с маркировкой 2 и 4, пластиковые изделия с маркировкой 5.

Подробно о принимаемом вторсырье и правилах его подготовки можно узнать в инструкции. Адреса пунктов приёма и время их работы можно узнать здесь.

Кроме того, в ходе акции волонтёры «Благотворительной больницы» будут собирать лекарства с актуальным сроком годности в Выборгском районе (пр. Тореза, 8), в Василеостровском, Кировском (угол пр. Ветеранов и ул. Козлова) и в Красносельском районе на двух точках (пер. ул. Адмирала Трибуца и ул. Адмирала Коновалова, а также г. Красное Село, пр. Ленина, 49, к. 8).

Напомним, «Благотворительную больницу» организовали по своей инициативе петербургские врачи, фельдшеры, медсёстры, которые предоставляют бесплатную медицинскую помощь тем, кто по разным причинам не может обратиться в больницу самостоятельно. Специалисты лечат в ночном приюте благотворительной организации «Ночлежка», в пунктах обогрева, принимают пациентов во время рейсов «Ночного автобуса», а также оказывают медицинскую помощь бездомным людям на улицах нашего города.