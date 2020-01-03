Разбазарили. Не распроданные перед Новым годом ёлки продолжают раскидывать по Петербургу

Только вчера «Фонтанка» писала о том, что петербуржцы возмутились брошенными ёлками на Бокситогорской улице. К 3 января лесных красавиц, оставшихся без дома в новогоднюю ночь и выброшенных после этого, стало больше. Фото в соцсетях жителей Петербурга появляются почти каждый час.

Еще два места, которые нерадивые продавцы хвойного товара посчитали достойными для утилизации, нашли в Красногвардейском районе. Так, участники сообщества «Мегаполис» нашли канавы с брошенными елями на Волго-Донском проспекте, а также в районе полигона Ржевка.

Бросили ёлки прямо на месте официального базара у дома 96 по Краснопутиловской улице.





И это только то, что жители Петербурга увидели до середины дня пятницы.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете имущественных отношений (ведомство оформляло договоры на организацию ёлочных базаров), после окончания периода торговли предприниматель должен освободить и очистить участок. Это обязанность предпринимателя. «Если ККИ зафиксирует нарушения условий договора, то мы рассмотрим вопрос о привлечении нарушителей к договорной ответственности», – уточнили в пресс-службе комитета.

Свои меры могут принимать и чиновники администраций районов, где зафиксированы нарушения.



