Россиян ждут праздничные пробки на границе Белоруссии

Госпогранкомитет Белоруссии рапортует о скоплении стремящихся в Европу автомобилистов на границах республики. Большинство из них – это граждане России.

«У пунктов пропуска снова появились очереди. Основу пассажиропотока составили граждане России. На время выходных, которые у соседей продлятся до 8 января, многие россияне решили отправиться в страны Европы через Беларусь. Всего с начала года пограничники оформили более 140 тысяч граждан, 70% из которых – граждане России», – сообщается 3 января в заявлении на сайте Государственного пограничного комитета Белоруссии.

На данный момент самая сложная ситуация на пункте пропуска Брузги, где количество машин в очереди приближается к 200. В Каменном Логе скопилось около 100 автомобилистов, а в Бресте 120.

«На границе с Латвией и Украиной очередей не наблюдается», – отмечают пограничники.



