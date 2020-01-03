Мужчина под Петербургом дважды за день попал в ДТП, заявил об угоне, а на самом деле заблудился

Полиция Волховского района Ленобласти после проверки заявления об угоне выяснила, что владелец потерял свою машину, дважды сбегая с места аварии.

По данным «Фонтанки», 27-летний житель Новой Ладоги обратился с сообщением об угоне днём 2 января. Он заверил, что уже сутки не видел свой «Фольксваген».

При проверке информации выяснилось, что слесарь сам угодил в аварию около трёх часов дня 1 января и поспешил уехать. Чуть позже он снова устроил ДТП и опять поторопился скрыться.

В итоге домой отсыпаться он пошёл пешком, а когда все выяснилось, объяснил, что заявление писал в состоянии аффекта. В конце концов он попросил полицию помочь ему найти машину, так как сам он не местный.



