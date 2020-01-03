Поездка на попутке обошлась петербуржцу в полмиллиона. В машине остался телефон и кошелек

Житель Петербурга попросил подвезти его до станции метро «Нарвская» и сел в машину к первому согласившемуся водителю. После в кармане не оказалось кошелька, а на счетах – денег.

В полицию инженер-механик компании, которая производит системы вентиляции и кондиционирования, обратился около 11 вечера 2 января. Как сообщает региональное управление МВД, в полиции он объяснил, что ночью до этого у 36 дома по проспекту Маршала Жукова остановил машину и попросил подбросить его к «Нарвской». В час ночи он был на месте, попрощался и вышел, не запомнив ни номер, ни марку, ни даже цвет автомобиля.

В заявлении он указал, что у таксиста остался iPhone почти за 70 тысяч, 30 тысяч рублей наличными, которые лежали в кошельке, чуть позже с трёх его банковских карт было списано 548 тысяч рублей.



