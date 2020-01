Польские школьники поставили танец по мотивам событий в Освенциме. В Польше сочли постановку «ужасающей и жестокой»

Школа в Замойском районе Польше поставила резонансную постановку о событиях в концлагере. Музей Освенцима и польские священники раскритиковали представление.

Students at a primary school in Labunie, Poland staged an Auschwitz-themed performance in which some schoolchildren wore Nazi uniforms, while others re-enacted the gassing of prisoners. https://t.co/QckGRjVQZg