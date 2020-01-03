Польские школьники поставили танец по мотивам событий в Освенциме. В Польше сочли постановку «ужасающей и жестокой»

Школа в Замойском районе Польше поставила резонансную постановку о событиях в концлагере. Музей Освенцима и польские священники раскритиковали представление.

Students at a primary school in Labunie, Poland staged an Auschwitz-themed performance in which some schoolchildren wore Nazi uniforms, while others re-enacted the gassing of prisoners. https://t.co/QckGRjVQZg — Algemeiner (@Algemeiner) January 1, 2020

«В начальной школе в польском Лабуне ученики воссоздали нацистский концентрационный лагерь. Шесть детей в полосатой форме «играли замертво погибших», когда на сцену пустили газ. Два мальчика, одетые как агенты гестапо с повязками со свастикой, смотрели на происходящее, а девушка с черепом и накидкой из скрещенных костей танцевала вокруг «мертвых» детей», – описывает 3 января постановку Daily Mail.













После внимания СМИ к школьному представлению музей Освенцима в Twitter назвал ее «неправильной», обвинив авторов в отсутствии «элементарной чувствительности» для рассказа о «сложной и трагической истории». В польской церкви назвали пьесу «ужасающей и жестокой».

Напомним, что о роли Польши во Второй мировой войне и событиях ей предшествующих в конце года неоднократно говорил президент Владимир Путин. В частности, он сообщил о том, что польское руководство было не против планов Адольфа Гитлера по решению еврейского вопроса. Варшава не согласилась со словами Путина, а российского дипломата вызвали в польский МИД.