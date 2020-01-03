На Урале просят 8 млн рублей за тысячную купюру с красивым номером

Жительница Челябинска выставила на интернет-аукцион купюру номиналом в тысячу рублей. За нее она затребовала восемь миллионов рублей.

«Такую стоимость продавец объяснила тем, что у купюры «красивый» номер – 7777770. Объявление было опубликовано еще 13 декабря, однако СМИ обратили на него внимание только сейчас», – сообщает 3 января РИА Новости.

Это не первая заявка на повышение стоимости номинала. В начале декабря житель Петербурга захотел получить за редкую, по его мнению, монету в два рубля – миллиард. Причиной увеличения стоимости он назвал дефект в виде поворота аверса.



