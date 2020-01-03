В первый день торгов рубль растет к доллару и евро

Резкий скачок нефти после новостей об убийстве иранского генерала привел к тому, что курс рубля также вырос к доллару и евро в первый день торгов 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, к 10 утра курс доллара расчетами «завтра» снизился на 13 копеек — до 61,85 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 69,1 рубля.

Нефть, как писала «Фонтанка», выросла почти на 3 процента, до 68,17 доллара за баррель.

Сулеймани и еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис, погибли при ракетном ударе, который США нанесли по аэропорту Багдада. Как заявили в Пентагоне, удар санкционировал президент Дональд Трамп.



