Что-то будет. После убийства иранского генерала Сулеймани США призвали американцев покинуть Ирак, а Израиль созывает военный совет

Американское посольство в Ираке призвало своих граждан покинуть регион из-за растущей напряженности.

«Из-за обострения напряженности в Ираке и всем регионе, посольство США призывает американских граждан прислушаться к рекомендациям по поездкам в январе 2020 года и немедленно покинуть Ирак. Граждане США должны по возможности улететь из страны, а если такой возможности нет, то уехать в другие страны по суше», – говорится 3 января в заявлении американской дипмиссии.

В ночь на 3 января в Ираке в ходе американского авиаудара был убит командир элитного иранского подразделения «Аль-Кудс» генерал-майор Касем Сулеймани. Тегеран пообещал виновным «суровую месть».

На фоне этого премьер-министр Израиля прервал свой визит в Грецию из-за ситуации в регионе. Министр обороны Нафтали Беннет намерен созвать экстренное совещание, чтобы обсудить дальнейшие шаги Израиля после смерти Сулеймани. Посольства страны приведены в состояние «повышенной готовности». Об этом стало известно изданию The Jerusalem Post.

Российский МИД, в свою очередь, ранее назвал действия американцев «авантюрным шагом», который может негативно сказаться на ситуации в регионе.



