Короткое замыкание в квартире на Дибуновской показало участковому наркоплантацию. О кустах заботился сын преподавателя Политеха

Небольшое задымление в одном из домов в Приморском районе Петербурге позволило спасателям вскрыть дверь. За ней росли 37 кустов, из которых делают наркотик.

По данным «Фонтанки», о дыме из квартиры в 37 доме по Дибуновской улице в экстренные службы очевидцы сообщили около часа ночи 2 января. Дома никого не оказалось, спасателям пришлось вскрывать дверь. За ней нашлись пять железных ящиков, оборудованных системой полива, освещения и обогрева. Внутри 37 кустов, вокруг весы, пакеты, банки с непонятной жидкостью, шприцы и таблетки. Судя по всему, задымление началось из-за короткого замыкания, его удалось быстро ликвидировать.

Квартира принадлежит преподавателю Политеха, к вечеру того же дня оперативники нашли его 28-летнего сына, который живет неподалёку. Молодой человек признался, что выращивал запрещённое, но утверждает, что все 37 кустов – для себя.



