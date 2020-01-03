«Ты против Сталина, значит, за Гитлера». Дмитрий Гоблин Пучков рассказал «Фонтанке», что он знает про палачей

Русское кино – дрянь. Иностранное бывает хорошим «раз в год». Сталин – отец родной, Мединский – хороший министр. Бывший опер милиции, переводчик кино Гоблин, поделился сокровенным.

Дмитрий "Гоблин" Пучков//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

За шутки про историка Соколова, который бы руки поотрубал создателям фильма про восстание декабристов, можно получить в лицо от родственников убитой девушки. В этом уверен переводчик кино, видеоблогер Дмитрий Пучков, который не готов озвучивать киноверсию похождений «петербургского Наполеона». Кино в России снимают антисоветчики, и если бы не ядерное оружие от Сталина с Берией, его бы просто некому было показывать, уверен Гоблин, культовый персонаж Рунета первого двадцатилетия XXI века.

- Дмитрий, топ-5 главных российских фильмов 2019 года по вашей версии как выглядит?

– Российское кино я смотрю только по нужде. В плохом смысле слова. Никакой радости от просмотра оного не испытываю. Например, перед Новым годом я посмотрел «Союз спасения». Абсолютно идиотское, бездарное кино. При этом, как это теперь заведено, техническая часть находится на должном уровне. Хорошие костюмы, свет, оператор. Но содержание… Форма присутствует, а вложить в неё нечего. Совершенно бредовые идеи о том, что нельзя восставать против власти, царь – хороший, а все остальные должны сто раз подумать, прежде чем против царя выступать. Смешно в XXI веке такую чушь смотреть!

- По версии россиян, которые общаются с ВЦИОМ, главными фильмами года стали «Т-34», «Ржев» и «Движение вверх»…





– «Т-34» был бы неплохим фильмом как развлекательное кино. Но сцена, где русский танкист подаёт руку эсэсовцу, спасая его от смерти… В предыдущем кадре эсэсовец его соотечественницу при нём же грозился застрелить, прострелить ей голову! И тут же советский танкист подаёт ему руку! Говорят, что на съёмочной площадке это придумал актёр Петров. Молодец, актёр Петров! До этого плясал в нацистском мундире, а теперь эсэсовцу руки подаёт! Всё хорошее, что в фильме было, Петров перечеркнул. Получилась дрянь. Дальше «Ржев». Это антисоветская стандартная дрянь. Какие помои у авторов есть в башках, то они на экран и выливают. Опять миллионы трупов, опять заградотряды всех загнали пулемётами, опять никчёмные смерти, искупите кровью и прочая бредятина. Это смотреть нельзя категорически. Во второй трети фильма появился цензор, который пытался эти идеологические помои хоть как-то исправить, но ничего не получилось. Фильм дрянной. Не имеет никакого отношения к реалиям.

Точно такая же проекция больного мозга режиссёра и сценариста. «Движение вверх». Вроде как фильм 2018 года. Видимо, запомнился. Как спортивный фильм он неплохой. Лично я спортом не увлекаюсь, но баскетбольные матчи удалось снять настолько ловко, что даже мне под конец стало интересно. Я заёрзал. Снят сам матч очень хорошо. Но что до наполнения, опять тупорылая антисоветчина. В сборной СССР какие-то антисоветчики. Что это такое! Они же все были коммунисты и комсомольцы. Все свято любили свою Родину! Такие люди туда вообще попасть не могли. Чё вы выдумываете? Не понимаю, зачем так снимается. Взяли лопату дерьма и загрузили в хороший спортивный фильм. Это меня очень сильно огорчило.

- И эти, и многие другие современные русские фильмы про прошлое. Упорно живём прошлым. Почему?

– Нет ничего в настоящем такого, чем можно было бы жить. К очень большому сожалению. Никаких побед. Никаких свершений. Ничего нету. Остаётся только прошлое. Но при этом всем нужно рассказать, каким плохим оно было, слава тебе господи, что закончилось.

- Так вы телик включите. Там сплошные достижения. Не смотрите, что ли?

– Смотрю! Достижения, безусловно, есть. Например, в конце года открыли железнодорожное сообщение по мосту в Крым. Вещь крайне полезная. Отличный мост. Жителям Крыма строго на пользу, да и стране в целом.

- Страшно представить экранизацию подвига строителей…





– Так какие творцы у нас, что поделаешь. Им же вообще всё равно, про что снимать. Про Т-34 или про крымский мост. А когда за спиной творцов стояли комиссары в пыльных шлемах, тыкали маузером в затылок, вот тогда почему-то получались шедевры мирового класса. Комиссары ушли, и всё, полная свобода. Творите что хотите. А из них только дерьмо лезет. Больше ничего предоставить не в силах. Скакать голыми по сцене, имитировать половые акты и обмазываться публично дерьмом. Всё остальное мимо.

- Министр культуры Мединский вот-вот вернёт вам комиссаров. От «доски позора» до расстрельной стены в России исторически путь короткий.

– Странно он это всё как-то делает, если только сейчас стали выяснять, куда растащили. Вообще странно, что это всё выяснилось вдруг, что их растащили. А по ходу раздачи денег никакой контроль, стало быть, не осуществляется вообще никак? Если через годы выяснилось, что растащили, мне вот, как бывшему милиционеру, интересно, как вопрос поставлен. Никто ни за чем не следит? Или поступила команда «хватит воровать»? Выглядит очень странно. Когда режиссер небезызвестный, Соловьев, сообщает публично, что его задача – воспитывать нонконформистов, хочется поинтересоваться у гражданина Соловьева – ты что это там, на государственные деньги, резвишься? Тебе задача такая поставлена или ты сам себе задачи придумываешь? Чему детей учишь?

- За 11 месяцев 2019 года только восемь фильмов из 68, которые получили господдержку, окупились в российском прокате. Это успех? Что говорит о том, что дальше процент успехов будет выше?

– Это отрыжка кровавого советского прошлого. У нас же есть проекция рая на земле – Соединенные Штаты. Я не слышал, чтобы американское правительство давало деньги Голливуду на съемки фильмов. Деньги на это дает бизнес. В России бизнес деньги на съемки не дает, потому что знает, что все разворуют, а снимут какую-то дрянь. Кино при капитализме снимают для того, чтобы заработать деньги. При коммунизме можно какие-то идеи пропихивать на казенные деньги, а теперь коммунизма нет. Вы вслух врете публике одно, а на деле делаете другое. Надо посмотреть, кстати, зарплатные ведомости, сколько они там денег зарабатывают? Им же все равно, сколько фильм заработает, когда выйдет в прокат. Они деньги зарабатывают в процессе съемок, было бы интересно ознакомиться с размером зарплат.

- Может, рыба гниет с головы? И надо посмотреть, как министр культуры организовывает весь процесс?

– Я привык смотреть, что было раньше и что стало теперь. Если сравнивать этого министра с предыдущими, то он настолько лучше, что даже несерьезно говорить. Как-то поехал я в город Суздаль по работе. Кругом церкви, монастыри, все отреставрировано, сверкает. На вопрос, на чьи деньги, ответ один – Министерство культуры. Как в кино про Кота в сапогах. Все вокруг маркиза Карабаса. Деятельность Министерства культуры настолько широка и всеобъемлюща, что кино где-то в уголке находится. Нормальный министр.

- Глава «Роскино» Мцитуридзе отправлена в отставку Мединским. Это было «консолидированным решением всех лидеров отечественной киноиндустрии», сказал нормальный министр. «Они хотят увидеть эту компанию немного другой». Это на что влияет по факту?

– На выдачу денег. Будут спрашивать, например, за конечный результат. Когда внезапно оказалось, с приходом Мединского, что государство хочет видеть результат, а не хочет видеть, например, всякой гнилой антисоветчины, Минкультуры сообщило творцам, что критерии оценки будут другие и деньги на откровенную антисоветчину давать не будут. Это я так, несколько утрирую, но смысл такой. Все дружно взвыли: что вы себе позволяете, вмешиваться в творческий процесс! Но если ты идешь к портному и платишь ему деньги за костюм, то, наверное, он шьет то, что ты ему заказал. Если я хочу синий костюм, мне не надо шить зеленый и оторачивать его красной ниткой. Ну, поорали. И по щелчку пальцев все стали патриотами. И теперь пишут патриотические сценарии. Наблюдать за этим обезьянником очень смешно. Ну и поскольку этот фонд занимался не тем, чем надо, теперь будет заниматься чем надо, по всей видимости.

- «Ленфильм» умер или будет жить? Пичугина уволили. Нормальный министр говорит нечто невнятное про судьбу киностудии.

– Пучугин – это же конкретный руководитель. Возможно, если поменять руководителя, что-то может измениться. Вопрос в другом: надо не потреблять государственное бабло, а зарабатывать деньги. Осмелюсь заметить, что это получается далеко не у всех. Писатели все пишут, а миллиардером стала одна Джоан Роулинг, как-то так получается.

- Может, у нас просто таланты кончились?

– Они не кончились, их просто не готовят. Если людям десятилетиями испражняются в мозг, какая твоя страна отвратительная, как в ней все омерзительно, то естественно, что среди этих наших самопровозглашенных интеллигентов наибольшей популярностью пользуются какие-нибудь там «Левиафаны», «Аритмии» и прочая бредятина. И на фестивали готовят такие же фильмы. Какая-нибудь идиотская «Дылда». Кстати, интересно, как они ее по-английски пишут, Dilda? То какой-то «Край» отправили на «Оскара», про девочку, которую воспитали паровозы. Каждый раз это преподносится как какое-то мегадостижение. Это никто не смотрит. Творцов надо растить, воспитывать. Если у вас во главу угла везде поставлены деньги, только личное обогащение, каких результатов можно ждать от таких творцов? Только таких.

- В киносреде обсуждается якобы идея Минкульта создать холдинг, в который могли бы войти, помимо «Ленфильма», киностудия имени Горького, «Союзмультфильм» и «Роскино». Укрупнение – единственный путь выживания в РФ сегодня?

– Это какие-то административные вещи, к творчеству имеет опосредованное отношение. Им виднее, как деньги распределять. Я в этом участия не принимаю, оценить не могу.

- Ваш топ-5 иностранных фильмов – 2019. У того же ВЦИОМа «Джокер» на четвёртом месте среди россиян. Война и патологии – лучшее, что придумало кино для кассовых сборов?

– Я уже взрослый, меня фильмы для детей не очень интересуют. Фильмы о том, как психически неуравновешенный мальчик превращается в кровавого дегенерата, еще меньше интересуют. Вот такое если детям в башку с раннего возраста закладывать, ну ждите, когда школа Колумбайн покажется вам веселым праздником.

- Да, но какой был классный фильм в 2019 году, который лично вас порадовал?

- Я так не могу, честно. Если названия скажете, я вспомню. Нормальные фильмы выходят с частотой раз в год.

- Ну вот и назовите этот один, достойный внимания маэстро Гоблина.

– Последний, который могу вспомнить, – «Зеленая книга». Это не шедевр, но просто нормальный фильм. Который на фоне помоев выглядит как хорошее кино. 75% американских зрителей, посещающих кинотеатры, это подростки в возрасте от 13 до 17 лет. Соответственно, на них делаются самые большие деньги и снимаются «человеки-пауки», «мстители», «джокеры» и подобные помои. Нетрудно понять возмущение господина Скорсезе, который говорит, что это аттракцион бестолковый. Я, между прочим, то же самое 20 лет говорю, но меня не так хорошо, как Скорсезе, слышно.

- Вы бы перевели иностранный фильм про историка Олега Соколова? Эта история достойна экранизации (обвиняемый в расчленении своей аспирантки доцент неоднократно был гостем Гоблина в его видеоблоге, последний раз буквально за неделю до убийства. – Прим. ред.)?

– Я такого чудовищного скандала и безумного обсуждения никогда не видел. Ко мне прибегало неделю подряд по семь, по восемь телевизионных бригад в день. Возьмутся ли это экранизировать, для меня загадка. Я не настолько близко с Соколовым знаком, чтобы понимать, как он жил. Что там сюжетно можно извлечь, кроме самого факта убийства, мне непонятно. Что же до кино как такового – я кино сначала смотрю, а перевожу только то, что лично мне интересно. То есть хорошее кино, с моей точки зрения.

- Народ мрачно шутит, что историк Соколов создателям фильма «Союз спасения» руки бы поотрубал. Смешно?

– Понимаете, тут ситуация серьезно извернулась. Любая шутка, она в принципе оскорбительна. Про жадных евреев. Страшно смешные. Про алкоголиков русских. Про тупых хохлов. Это все страшно смешно. Но вот если у тебя рядом сидит друг-еврей, а ты рассказал очень удачную шутку про евреев, ему, как правило, не смешно. Про алкаша-русского: тут тебе просто морду начистят, без затей, если ты чужой. Так и с подобными шутками. Давайте пошутим такую отличную шутку в присутствии родственников убитой девушки. Страшно смешно получится? Я думаю, что присутствующие тоже морду разобьют. И, что характерно, правильно сделают.

- Бюсты Сталину ставят, хороводы с флагами у кремлёвских стен водят. Когда власти найдут того, кто бы снял фильм про отца/палача народов?

– Палач – это должность. Это человек, который приводит в исполнение приговоры суда. Товарищ Сталин возглавил страну после революции, приводил в порядок постреволюционный бардак. После этого готовил страну к войне. Через 20 лет после Первой мировой войны должна была начаться Вторая, это всем было известно. Страна, которая досталась товарищу Сталину, не была индустриальной сверхдержавой. Задачей его было построить именно таковую. Вооружиться до зубов и дать отпор самой могучей армии планеты Земля. Можно ли это сделать в условиях полной задницы? Когда на тебя со всех сторон наложены экономические санкции, никто не хочет с тобой дружить, торговать, даже еду тебе давать, даже за деньги. Можно ли в таких условиях ходить гладить всех по голове и увещевать: а давайте жить дружно и работать. Вы не будете заговоры устраивать против власти, а изо всех сил бесплатно работать 20 лет. Возможно ли такое? Я думаю, что нет. Данный гражданин рожден внутри своей эпохи и действовал так, как тогда действовали все. Заслуживает ли этот человек понимания и уважения? Ну вот мои предки, например, поднимались с криками «За Родину, за Сталина!» и победили. Я не знаю, поднимались ли ваши предки, кричали ли они что-нибудь противоположное, такое часто бывало. У нас ведь все просто: либо ты за товарища Сталина, либо против. А значит, за Гитлера. Тут выбора-то никакого нет. Поэтому если кому-то не нравятся бюсты товарищу Сталину, он однозначно выступает за Гитлера.

- Вы мне про фильм скажите.

– Я не руковожу съемками фильмов и государственных заказов не раздаю.

- Да, но вас не удивляет, что никто из пропагандистов на зарплате и их друзей, бескорыстных энтузиастов, не носится с идеей фильма про того, кто с Гитлером договорился Польшу распилить?

– Вы как-то странно рассуждаете. Если фильм готов, и его можно посмотреть, и посмотрев, оценить, хороший он или плохой. Как вы хотите, ничего не видя, ничего не зная, со своими какими-то странными идеологическими установками узнать.

- Я вам не про конкретный фильм говорю, а про идею.

– Я недавно смотрел совершенно идиотский фильм. Называется «Смерть Сталина». Который с восторгом оценен нашей общественностью. Фильм абсолютно идиотский. Надо ли снимать такие фильмы? Я считаю, нет. Зависит ли что-то от моего мнения? Нет.

- Так почему у нас в стране до сих пор не происходит киношного воплощения этой истории? Истории Сталина.

– Пока только у нас мегадворец в память о Борисе Ельцине построен. Такая дань потомков. Кто такой Сталин против Ельцина? Вы о чем вообще?

- Что из некиношных новостей было главным для вас в 2019 году? Например, союз с братьями-белорусами. Вы за или против?

– Понятия не имею. Это событие такого уровня и размаха, которое лично меня никак не касается. Я твердо знаю одно: Россия – огромное богатое могучее государство. Нам товарищ Сталин и его кровавый дружок Лаврентий Берия оставили ядерное вооружение и средства его доставки, благодаря которым мы до сих пор живы ещё. Но вокруг есть страны помельче и послабее. Эти страны, нравится им это или не нравится, постоянно будут вынуждены жить возле нас. Это как с женой. Если вы развелись, вы можете уехать в другой город. И вообще никогда эту жену больше не видеть. А с соседями так не получается. Если у вас садовый участок граничит с соседом, вы можете с ним разругаться, но он никуда не денется. А поэтому с соседом лучше жить в мире. Тихо, спокойно, друг друга уважая. Может ли Белоруссия выйти на рынки США со своей продукцией? Нет, не может. Может ли она выйти на европейские рынки? Нет. А может ли она выйти на российский рынок? Да. Она всю жизнь там, и всегда там будет. Поэтому мне кажется, что экономически мы связаны, как организм и его часть. А как это оформляется политически, на мой взгляд, вопрос десятый.

- На ваш взгляд, Россия справилась с негативом, который случился после 2014 года?

– Как только на Украине весь этот бардак начался, спровоцированный нашими друзьями или, как их можно называть, партнёрами, например, в здании, где я обитаю (а здесь сосредоточены мелкие производства), народ съезжал этажами. Конторы закрывались, помещения освобождались. Выглядело это странно. У людей не оказалось даже минимального запаса жира, чтобы подержаться месячишко. Всё закрылось. Гробовая тишина. Но сегодня всё опять занято коммерческими предприятиями. Все заняты делом, никуда не разъезжаются. Если пойти по магазинам, в центре это не самые дешёвые торговые площади, но народ туда ломится тысячами. Не войти, не выйти. Машин на улицах столько, что не протолкнуться. Рассказы о чудовищной бедности не совсем соответствуют действительности. Мне не кажется, что люди стали жить сильно лучше, но и чудовищного кризиса не произошло. Хотелось бы, чтобы всё время становилось лучше. Если же мы теперь живём в волшебном капитализме, где по мановению волшебной палочки благосостояние улучшается мгновенно и у всех, в отличие от кровавого коммунизма, где палач Сталин всех убил, то хотелось бы посмотреть, как всё расцветает. И без этих вот сказок про неправильный капитализм и прочую детскую чушь. Давайте уже улучшим экономическое положение граждан!

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»