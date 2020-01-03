Сгорел диван: взрослые погибли, ребенок в больнице. Стали известны подробности пожара в хрущевке на Ленинском проспекте

«Постельный» пожар, который тушили сотрудники МЧС вечером 2 декабря, как выяснилось, стал причиной гибели двух человек. Жизнь подростка, найденного в квартире, висит на волоске.

О том, что в квартире на Ленинском проспекте, 137, корпус 4, найдены тела двух погибших, «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

По данным нашего издания, это 50-летний хозяин квартиры и его 43-летняя гражданская жена. Мужчина, как говорят, был найден у двери квартиры, он, видимо, пытался выйти и позвать на помощь. Женщину нашли на сгоревшем диване.

Пожарные вынесли из квартиры 9-летнего сына погибшей. Его доставили в детскую больницу № 1 в критическом состоянии.





Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. С огнем справились за полчаса.

Как ранее писала «Фонтанка», при ночном «постельном» пожаре на Замшиной погиб человек.