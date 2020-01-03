Шубы, ноутбуки, часы и наличные. В Петербурге активизировались квартирные воры

О кражах имущества из квартир и домов в разных районах города заявили петербуржцы за минувшие сутки. Из жилья топ-менеджера компании по производству лампочек забрали столько ювелирных украшений, что он не смог все перечислить.

По данным «Фонтанки», о краже трёх ноутбуков и «умных» часов заявили жильцы съёмной квартиры в 93 доме по Ленинскому проспекту. Из дома они уехали ещё до Нового года, 29 декабря. Полиция утром 2 января определила, что квартиру вскрыли, подобрав ключ. Ущерб пострадавшие заявили в 560 тысяч рублей.

Примерно столько же в заявлении указали жители 26 дома по Пушкинской улице. К ним полиция приезжала вечером 2 января, а воры – в период с 7 утра 27 декабря. Владелица квартиры в заявлении указала пропажу двух норковых шуб, колец, цепочек и серёг. Всего на 470 тысяч.

Нажитого примерно на 2,5 млн украли из частного дома в Озерках, неподалёку от Верхнего Суздальского озера. О краже на Ушковской улице в десять утра заявила горничная, владелец дома приехал из Москвы к вечеру. Стало ясно, что в дом воры проникли, отжав стеклопакет. Пропали 20 тысяч евро, 250 тысяч в рублях, двое брендовых часов и множество ювелирных изделий. Мужчина занимает должность заместителя директора компании, которая делает светодиодные лампочки.

В ГУ МВД уточнили, что по всем трём адресам возбуждены уголовные дела.



