Цены на нефть подскочили после новостей о гибели иранского генерала в результате авиаударов США

Цены на нефть выросли на новостях о гибели в результате авиаударов США главы Корпуса стражей исламской революции, генерала Касема Сулеймани. Нефть марки Brent, как пишет 3 января РБК , выросла на 3% и стоит 68,25 долл. за баррель.

«На максимуме, который наблюдался около 5:40 (мск), цена нефти Brent достигала 68,86 долл. за баррель», – сообщает издание со ссылкой на данные торгов.

Высокопоставленный иранский командир Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января после того, как США нанесли авиаудар по колоне машин в районе международного аэропорта Багдада. Пентагон заявил, что президент США Дональд Трамп приказал «убить Сулеймани» в «оборонительных целях» после недавних беспорядков у посольства в Багдаде.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал убийство актом международного терроризма со стороны США. А в МИД России это назвали «авантюрным шагом, который приведет к росту напряженности во всем регионе».



